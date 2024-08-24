Steam вновь попал в прицел Роскомнадзора

Страница форумов Steam в очередной раз попала в список запрещенных сайтов «Роскомнадзора». Едва ли это приведет к блокировке — в предыдущий раз Steam появился в списке РКН в феврале, но ничего подобного не случилось.

Позднее появилась информация, что Steam получил требование об удалении запрещенного контента на своих форумах — в таких случаях запись в реестре появляется автоматически. Тем не менее, мы продолжаем следить за ситуацией.