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Сегодня, 20:25

Steam вновь попал в прицел Роскомнадзора

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Страница форумов Steam в очередной раз попала в список запрещенных сайтов «Роскомнадзора». Едва ли это приведет к блокировке — в предыдущий раз Steam появился в списке РКН в феврале, но ничего подобного не случилось.

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Позднее появилась информация, что Steam получил требование об удалении запрещенного контента на своих форумах — в таких случаях запись в реестре появляется автоматически. Тем не менее, мы продолжаем следить за ситуацией.

Источник: TG-канал
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