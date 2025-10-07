Steam — случился глобальный сбой цифрового магазина видеоигр от Valve

Пользователи стали массово жаловаться на проблемы с доступом к Dota 2 и Counter-Strike 2.

Массовые сбои в Steam случаются с опредленной переодиночностью, но в этот раз он продлился дольше обычного — игроки все еще жалеются на невозможность зайти на сервера. В Valve не прокомментировали возникшие внеплановые проблемы. При этом вероятно, что может произойти очередной виток отсуствия доступа — в 1.00 по Москве намечены плановые технические работы.

Ранее, в начале сентября магазин Steam также подвергся массовым сбоям из-за релиза Hollow Knight Silksong.