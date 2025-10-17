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17 октября 2025, 19:30

30 октября стартуют открытые квалификации на WINLINE EPIC Standoff 2 PawPaw Major

Алексей Буланов
Анонс WINLINE EPIC Standoff 2 PawPaw Major.
Фото ESforce Holding

Турнирный оператор Epic Esports Events и компания WINLINE объявляют о старте регистрации на открытые квалификации WINLINE EPIC Standoff 2 PawPaw Major с призовым фондом 5 миллионов рублей. Решающее сражение пройдет в LAN-формате 23 ноября на Волейбольной арене «Динамо».

WINLINE EPIC Standoff 2 PawPaw Major стартует с четырехдневного этапа открытых квалификаций, которые пройдут с 30 октября по 2 ноября. Закрытая квалификация состоится с 4 по 9 ноября в формате BO3. На данном этапе 4 команды-победителя по итогам открытых квалификаций встретятся в матчах с 4 приглашенными командами, получившими прямой инвайт.

С 19 по 22 ноября пройдет групповой этап в формате BO3 по швейцарской системе, где 2 сильнейших состава из предыдущего этапа сразятся за места в плей-офф с 6 приглашенными командами — 5 коллективов из СНГ и 1 бразильская команда.

Матчи Плей-офф и Гранд-финал пройдут 23 ноября в формате BO3 на Волейбольной арене «Динамо» — 4 команды, показавшие лучшие результаты в групповом этапе, сойдутся в решающих битвах, которые определят победителя игрового сезона.

Продажа билетов на LAN-финал стартует 20 октября, следите за новостями в официальной группе. Трансляцию организует студия RuHub с этапа закрытых квалификаций. Турнир пройдёт при поддержке Федерации компьютерного спорта России.

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