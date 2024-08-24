Стало известно, сколько часов уйдет на полное прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжают сыпать подробностями о своем проекте. Оказывается, на прохождение игры понадобится сразу 100 часов, а ее карта — огромная, но созданная вручную.

Точнее, при ее использовании «почти» не использовалась процедурная генерация. Один из авторов игры хвастался тем, что во всей игре не найти двух одинаковых помещений. Что же, будем надеяться, что это окажется правдой.