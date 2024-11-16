Стало известно, при каких условиях за покупку S.T.A.L.K.E.R. 2 в России дадут срок

Игорь Семеновский, юрист и преподаватель Финуниверситета, рассказал о рисках покупки S.T.A.L.K.E.R. 2. По его словам, пока суд не признал игру экстремистским материалом, а ее авторов — нежелательными лицами, нет никаких оснований для возбуждения дел по обвинениям вроде госизмены, финансирования терроризма или экстремизма.

Впрочем, основания могут появиться, если правообладатели S.T.A.L.K.E.R. 2 прямо или косвенно заявят, что полученные с продаж средства отправятся ВСУ.