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Сегодня, 17:30

Стало известно, при каких условиях за покупку S.T.A.L.K.E.R. 2 в России дадут срок

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Игорь Семеновский, юрист и преподаватель Финуниверситета, рассказал о рисках покупки S.T.A.L.K.E.R. 2. По его словам, пока суд не признал игру экстремистским материалом, а ее авторов — нежелательными лицами, нет никаких оснований для возбуждения дел по обвинениям вроде госизмены, финансирования терроризма или экстремизма.

S.T.A.L.K.E.R. 2. На российском телевидении предупредили об опасностях покупки S.T.A.L.K.E.R. 2

Впрочем, основания могут появиться, если правообладатели S.T.A.L.K.E.R. 2 прямо или косвенно заявят, что полученные с продаж средства отправятся ВСУ.

Источник: РБК
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