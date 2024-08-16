Стало известно, какие компьютеры понадобятся для Call of Duty 6

Разработчики Call of Duty 6 поделились системными требованиями своей игры.

Как и ожидалось, они оказались не высокими — игра, главная «фича» которой это мультиплеер, не может позволить себе чрезмерных технических изысков.

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