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Сегодня, 18:55

Стало известно, какие компьютеры понадобятся для Call of Duty 6

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Разработчики Call of Duty 6 поделились системными требованиями своей игры.

Как и ожидалось, они оказались не высокими — игра, главная «фича» которой это мультиплеер, не может позволить себе чрезмерных технических изысков.

Минимальные:

Windows 10 64-битная версия (последнее обновление)
Процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400
ОЗУ: 8 ГБ
Видеокарта: GeForce GTX 960 / GTX 1650 или AMD Radeon RX 470
Жесткий диск: 149 ГБ, SSD (78 ГБ если уже установлены COD HQ и Warzone)

Рекомендованные:

Windows 10 64-битная версия (последнее обновление)
Windows 11 64-битная версия (последнее обновление)
Процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1600X
ОЗУ: 16 ГБ
Видеокарта: GeForce GTX 1080 Ti / RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600XT
Жесткий диск: 149 ГБ, SSD (78 ГБ если уже установлены COD HQ и Warzone)

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