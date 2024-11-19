Стало известно точное время выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Разработчики определились с точным временем релиза S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра выйдет на PC и Xbox Series X|S 20 ноября в 19:00 по московскому времени.

Отзывы в прессе должны появиться за два часа до релиза — на этот раз эмбарго на публикацию рецензий снимут довольно поздно. Некоторые игроки успели протестировать шутер до релиза и остались недовольны оптимизацией и графикой, зато похвалили атмосферу и управление на геймпаде.