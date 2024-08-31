Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

31 августа, 23:55

Сразу 8 новых игр из Steam можно забрать бесплатно

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В Steam появилось сразу несколько бесплатных игр на любой вкус.

Фото MalumGames

Malum Escape — группа игроков исследует зловещий заброшенный особняк, пугается и решает загадки.

Фото Ad Astra Studios

The Depths of Avalon — еще одна кооперативная игра. В этом приключении игроки примерят на себя роли Артура и Мерлина, сражающихся с чудовищами.

Фото Faithy Games

Dino Cats — когда-нибудь разглядывали в газетах картинки со множеством деталей, где нужно найти, скажем, кошку? Именно этим предстоит заняться и здесь — только прятаться котики будут среди динозавров.

Фото Psionic Slug Studios

The Bridge to Yesterday — мило выглядящая адвенчура, посвященная двум сестрам, спасающимся от волков посреди леса.

Фото Вold Statement Games

Back 4 More — достаточно простая игра, отличающаяся оригинальным протагонистом. Выживать посреди пустыни игроку придется в роли... скелета.

Фото Retrobright

Kerker — игра в жанре dungeon crawler в двухмерных процедурно-сгенерированных подземельях. Только для фанатов старых игр!

Фото Pixel Playground Studio

Mini Mania — головоломка от первого лица, совсем немного напоминающая серию Portal. Пройдите через все испытания, чтобы спасти собственного деда.

Фото Cut The Mines

Grimstone Valley — экшен на Диком Западе, геноцид культистов... Формула этой игры понятна, но менее интересной от этого она не становится.

2
0
Читайте также
Ленедарный борец Лопес признался, что не знает Хабиба
Шнайдер пробилась в четвертый круг US Open
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости