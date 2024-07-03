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Сегодня, 15:15

Листинг уже вот-вот? Создатели Hamster Kombat обновили загрузочный экран

Богдан Виноградов
Корреспондент
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В Hamster Kombat появился новый загрузочный экран. На нем полуобнаженный антропоморфный хомяк позирует на фоне пустыни, что явно отсылает к известному фотосету Павла Дурова.

Хомяк. В Hamster Kombat больше не будет новых карт, требующих друзей

Картинка дополняется уже привычной надписью, перевод которой гласит, что токен Hamster Kombat будет запущен на TON.

Похоже, разработчики кликера постепенно начинают «прогревать» аудиторию, готовясь к давно обещанному событию, коим является листинг.

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