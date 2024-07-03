Листинг уже вот-вот? Создатели Hamster Kombat обновили загрузочный экран

В Hamster Kombat появился новый загрузочный экран. На нем полуобнаженный антропоморфный хомяк позирует на фоне пустыни, что явно отсылает к известному фотосету Павла Дурова.

Картинка дополняется уже привычной надписью, перевод которой гласит, что токен Hamster Kombat будет запущен на TON.

Похоже, разработчики кликера постепенно начинают «прогревать» аудиторию, готовясь к давно обещанному событию, коим является листинг.