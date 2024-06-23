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Сегодня, 18:55

Создатели Genshin Impact вложили 65 миллионов долларов в запуск термоядерного реактора

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Genshin Impact.
Фото miHoYo

Студия miHoYo вложила в запуск термоядерного реактора 65 миллионов долларов.

TOKAMAK.
Фото Соцсети

Это не первое инвестирование в технологичные проекты от создателей игры Genshin Impact — в 2021 году miHoYo открыла исследовательскую лабораторию, которая специализируется на нейрокомпьютерных интерфейсах для обмена информацией между мозгом и электронным устройством.

Реактор ТОКАМАК от компании Energy Singularity запустили в Китае.

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