Создатели Genshin Impact вложили 65 миллионов долларов в запуск термоядерного реактора
Студия miHoYo вложила в запуск термоядерного реактора 65 миллионов долларов.
TOKAMAK.
Фото Соцсети
Это не первое инвестирование в технологичные проекты от создателей игры Genshin Impact — в 2021 году miHoYo открыла исследовательскую лабораторию, которая специализируется на нейрокомпьютерных интерфейсах для обмена информацией между мозгом и электронным устройством.
Реактор ТОКАМАК от компании Energy Singularity запустили в Китае.
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