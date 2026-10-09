Activision выпустили новые ролики о Call of Duty: Modern Warfare 4 — в центре внимания сюжет и режим DMZ

Activision продолжают делиться информацией перед выходом Call of Duty: Modern Warfare 4 — компания выпустила два свежих ролика о сюжетных миссиях и режиме DMZ.

В первом эпизоде игроки проходят сюжетные миссии в зоне DMZ. Им нужно собирать разведданные, выполнять испытания и раскрывать масштабную историю. За прохождение сюжетных миссий можно получит ценное снаряжение и много опыта. Второй ролик показывает систему охоты за головами, где игроки получают контракты на убийство оперативников за награды.

Call of Duty: Modern Warfare 4, посвященная войне на Корейском полуострове, выходит на PC, PS5, Xbox Series и Switch 2 в конце октября 2026 года с ранним доступом уже 16 октября.