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Activision выпустили новые ролики о Call of Duty: Modern Warfare 4 — в центре внимания сюжет и режим DMZ

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Call of Duty Modern Warfare 4.
Фото YouTube

Activision продолжают делиться информацией перед выходом Call of Duty: Modern Warfare 4 — компания выпустила два свежих ролика о сюжетных миссиях и режиме DMZ.

В первом эпизоде игроки проходят сюжетные миссии в зоне DMZ. Им нужно собирать разведданные, выполнять испытания и раскрывать масштабную историю. За прохождение сюжетных миссий можно получит ценное снаряжение и много опыта. Второй ролик показывает систему охоты за головами, где игроки получают контракты на убийство оперативников за награды.

Call of Duty: Modern Warfare 4, посвященная войне на Корейском полуострове, выходит на PC, PS5, Xbox Series и Switch 2 в конце октября 2026 года с ранним доступом уже 16 октября.

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