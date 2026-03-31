Создатели ARC Raiders представили трейлер и главные новинки обновления Flashpoint

Игроков ждет операция Close Scrutiny, которую разработчики описывают не иначе как «не для слабонервных».

Новый зонд «Оценщик» может скрывать богатства, но нужно избежать атаки «Испарителя». Обновление добавит пистолет-пулемет «Канто», энергетический дробовик «Долабра», предмет «Импульсная катушка», проект «Антенна c повышенным коэффициентом усиления», улучшение Плюшкина и Измельчителей на других картах.

ARC Raiders — экшен шутер от Embark Studios, что вышел 30 октября 2025 на PS5, Xbox Series и PC.