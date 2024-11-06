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Сегодня, 21:04

Советник Президента выдвинула инициативу по созданию игры, которая отучит молодежь от сленга

Евгения Воскресенская
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Фото YouTube-канал «Московская городская Дума»

Советник Президента Елена Ямпольская предложила использовать игры как средство популяризации русского языка. На смену «великому и могучему» пришли англицизмы вроде «флексить», «кринжовый» и «чилить» — подобные слова очень популярны среди молодежи.

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По мнению Ямпольской, креативный подход поможет пробудить у молодого поколения интерес к родному языку. Советник Президента предложила подумать над игрой «Скажи по-русски», в рамках которой школьникам, по задумке Ямпольской, предстоит учиться точнее выражать свои мысли и подбирать синонимы.

Источник: ТАСС
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