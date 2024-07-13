Сотрудники Valve получают больше 15 миллионов долларов в год

Рассекреченная зарплата сотрудников Valve удивила многих геймеров. Большинство сотрудников компании вполне могут быть миллионерами.

Судя по разным утечкам, в Valve работает больше 300 сотрудников, что очень мало для такой компании. Они разбиты на четыре группы: «Администраторы», «Игры», «Steam» и «Оборудование / Обеспечение».

Если утечки окажутся правдивыми, то месячная зарплата каждого сотрудника составляет примерно 1 250 000 долларов в месяц или 109 245 525 рублей.