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Сегодня, 18:40

Сотрудники Valve получают больше 15 миллионов долларов в год

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Офис Valve.
Фото Соцсети

Рассекреченная зарплата сотрудников Valve удивила многих геймеров. Большинство сотрудников компании вполне могут быть миллионерами.

Судя по разным утечкам, в Valve работает больше 300 сотрудников, что очень мало для такой компании. Они разбиты на четыре группы: «Администраторы», «Игры», «Steam» и «Оборудование / Обеспечение».

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Если утечки окажутся правдивыми, то месячная зарплата каждого сотрудника составляет примерно 1 250 000 долларов в месяц или 109 245 525 рублей.

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