Состоялся релиз приключения Castle of Heart: Retold на PC и консоли

Вместе с долгожданным выходом на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch разработчики выпустили новый трейлер геймплея.

Основной геймплей сосредоточен на жанре платформинга — игрокам предстоит столкнуться с мобами и боссами, выступая в роли славянского воина. Главный герой — Сваран должен победить чернокнижника, который служит Чернобогу. Однако, он столкнулся с проклятием и его тело постепенно разрушается, а чтобы его поддержать необходимо совершать серию убийств.