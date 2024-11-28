Состоялся листинг Major — за токен дают целый доллар

Еще одна криптовалютная игра из Telegram, Major, наконец-то вышла на биржи. Самые быстрые игроки успели продать свои монеты примерно по 1,9 доллара за штуку, сейчас же курс держится в районе одного доллара.

Судя по отзывам и более-менее стабильному курсу в первые часы после листинга и последовавшего за ним неизбежного падения — проект показал себя хорошо, и сумел принести активным пользователям пусть не миллионы, но хоть сколько-то заметные деньги.