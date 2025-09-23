Состоялся анонс симулятора фермерства от Pocketpair — Palworld: Palfarm

Видеоигра будет использовать знакомые спрайты палов, которые представлены в оригинале Palworld.

Геймеры отправятся на остров, где можно заниматься созданием фермы с палами, что обладают полезными способностями — от посадки растений до работы в кузнице. При этом для лучшего взаимодействия и раскрытия тайн места необходимо будет улучшать отношения с местными жителями. Планируются и привычные механики, например, рыбалки и противостояния вредителям-мобам.

Palworld: Palfarm — сейчас не получила дату релиза, но выйдет для PC с поддержкой русского языка.