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Состоялся анонс симулятора фермерства от Pocketpair — Palworld: Palfarm

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Интро Palworld.
Фото YouTube

Видеоигра будет использовать знакомые спрайты палов, которые представлены в оригинале Palworld.

Геймеры отправятся на остров, где можно заниматься созданием фермы с палами, что обладают полезными способностями — от посадки растений до работы в кузнице. При этом для лучшего взаимодействия и раскрытия тайн места необходимо будет улучшать отношения с местными жителями. Планируются и привычные механики, например, рыбалки и противостояния вредителям-мобам.

Palworld: Palfarm — сейчас не получила дату релиза, но выйдет для PC с поддержкой русского языка.

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