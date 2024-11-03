«Смута» станет бесплатной — правда, не для всех

Ростелеком сделал подарок своим абонентам. С 4 ноября все пользователи тарифа «Игровой» смогут поиграть в «Смуту» совершенно бесплатно — достаточно зайти в личный кабинет и скачать файл.

В честь Дня народного единства разработчики выпустят крупное обновление, которое должно исправить некоторые огрехи игры. В частности, поменяется озвучка — на этот раз текст читали профессиональные актеры.

Также игроков ждет распродажа. С 12:00 4 ноября по 12:00 25 ноября 2024 года цена на «Смуту» в VK Play будет установлена в размере 411 рублей. Разница довольно весомая: сейчас цена на нее составляет 1612 рублей.