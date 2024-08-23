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Сегодня, 16:30

Слили 23 минуты геймплея Path of Exile 2 — главного «убийцы Diablo»

Евгения Воскресенская
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Фото Grinding Gear Games

На YouTube выложили геймплей Path of Exile 2 — ролик идет 23 минуты. Запись сделал один из посетителей выставки Gamescom 2024. Благодаря ему фанаты со всего мира могут оценить в действии представленные в игре локации, оружия и заклинания, а также сражения с противниками, среди которых есть двойной босс.

Студия Grinding Gear Games заявила, что ранний доступ к игре стартует 15 ноября 2024 года. Path of Exile 2 будет бесплатной, как и ее предшественница. Вчера другой посетитель Gamescom 2024 выложил в сеть часовой ролик ремейка Gothic.

Gothic. Слили сразу час геймплея ремейка Gothic

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