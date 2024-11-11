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11 ноября, 23:05

S.T.A.L.K.E.R. 2 уже можно скачать — для игры понадобится больше 140 ГБ

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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Фото vk.com/approduction

На Xbox началась предварительная загрузка игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Шутер, который официально не выйдет в России, занимает на консолях Microsoft 146 гигабайт.

Фото vk.com/approduction

Исходя из системных требований, опубликованных в Steam, для игры на ПК понадобится еще больше места — а именно 150 гигабайт.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 20 ноября на ПК и Xbox Series. На PlayStation 4 и PlayStation 5 игра (как минимум в ближайшее время) не выйдет.

Обложка. Россияне, купившие S.T.A.L.K.E.R. 2, могут получить проблемы с законом
Источник: DTF
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