Сколько можно? Вновь появились слухи о переносе GTA 6

GTA 6 может выйти только в 2026 году — таково мнение бывшего технического директора компании Rockstar North Оббе Вермея. Он подчеркнул, что сейчас нет игр, которые могли бы составить новой части достойную конкуренцию, а потому торопиться с производством не имеет смысла.

По словам Вермея, Rockstar стремится сделать по-настоящему качественную вещь, а на это нужно больше времени. Он также напомнил, что в прошлом релиз GTA 5 переносился дважды из-за проблем с оптимизацией. Даже если в 2025 году игра будет почти готова, Rockstar все равно не станет спешить с релизом.