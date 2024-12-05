Скандально известный российский блогер выпускает видеоигру про Юлия Цезаря

Если у вас были сомнения насчет российского геймдева, то оставьте их в прошлом. Популярный блогер Юрий Хованский выпускает видеоигру о Юлии Цезаре спустя 4 года после анонса.

Игрокам предстоит погрузиться в мир политических интриг Римский империи, разоблачить врагов и возвысить друзей — а может, даже переписать историю одного из самых известных убийств прошлого.

Long Live Caesar — это RPG-головоломка, «рогалик» и стратегия в одном флаконе с графикой в стиле ретро, забористым черным юмором и отсылками к современной поп-культуре. В общем, достойный ответ «Русам против Ящеров».