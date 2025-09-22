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22 сентября 2025, 21:36

Silent Hill f получил релизный трейлер и страницу для новичков во франшизе

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Обложка Silent Hill f.
Фото YouTube

Яркий и пугающий трейлер был выпущен Konami и NeoBards Entertainment с английской и японской озвучками в преддверии выхода.

При этом сценарист Ryukishi07 ранее рассказывал о содержании мрачной истории, сравнив ее с «салатной заправкой» из двух видов хоррора, где переплетаются психологический и сверхъестественный ужасы. Также на сайте Konami была выпущена специальная страница, которая содержит введение в Silent Hill f.

Новая часть Silent Hill f выйдет 25 сентября 2025 года для PC, PS5 и Xbox Series с субтитрами на русском языке. Владельцы Deluxe Edition получат доступ к хоррору раньше — 23 сентября. Трейлер с японской озвучкой представлен ниже.

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