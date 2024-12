S.T.A.L.K.E.R. 2 не попала в топ-20 игр 2024 года

В западных источниках все чаще стали появляться рейтинги лучших игр уходящего года. «Кинопоиск» провел голосование среди сотрудников и составил свой топ-20, фаворитом которого стал ремейк Silent Hill 2.

Также в списке оказалась INDIKA — игра от российских разработчиков. Редакция «Кинопоиска» похвалила ее за постановку и сценарий. А вот получивший противоречивые оценки Dragon Age: The Veilguard попал на последнее место.

Топ-10 игр 2024 года по версии «Кинопоиска»

1) Silent Hill 2 (платформы: ПК, PlayStation 5);

2) Astro Bot (платформы: PlayStation 5);

3) Helldivers 2 (платформы: ПК, PlayStation 5);

4) Prince of Persia: The Lost Crown (платформы: ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch);

5) Tekken 8 (платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S);

6) INDIKA (платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S);

7) Animal Well (платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch);

8) Hades II (платформы: ПК, ранний доступ);

9) Senua's Saga: Hellblade II (платформы: ПК, Xbox Series X|S);

10) Songs of Conquest (платформы: ПК).

С полным списком можно ознакомиться на сайте «Кинопоиска».