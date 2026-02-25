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Шутер UltraKill получил восьмой «круг ада» Fraud — крупное обновление игры

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Вид в UltraKill.
Фото YouTube

Игроков ожидает набор новых уровней, на которые можно взглянуть в релизном трейлере ультражестокого проекта.

Локации: от офисных помещений до мрачных красных коридоров, среди исправлений — убраны ошибки в геометрии уровней. Новинки: трек N I 4 N I для бесконечного режима Cyber Grind и улучшения баланса — бензопила ломается после 60 ударов, у кастета увеличили дальность атаки и восстановление здоровья, гарпун получил увеличенный радиус поражения.

ULTRAKILL вышел в раннем доступе в 2020 году и с тех пор заслужил крайне положительные пользовательские отзывы в Steam.

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