Сходство поражает: локации из S.T.A.L.K.E.R. 2 решили сравнить с реальностью

Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits сравнил кадры из S.T.A.L.K.E.R. 2 с реальными местами Чернобыльской зоны отчуждения. Что тут можно сказать — разработчиками «проделана большая работа», как говорит Мастер в одной из экранизаций булгаковского романа.

Реальные места воссозданы с достойной восхищения дотошностью. Например, в кафе «Припять» расположение разбитых витражей почти точь-в-точь такое же, как в действительности.

Иногда фотографии даже проигрывают в сравнении с некоторыми кадрами из игры. Ни для кого не секрет, что разработчики сами посещали места чернобыльской катастрофы, что и помогло добиться такого разительного сходства.

Фото ElAnalistaDeBits

Фото ElAnalistaDeBits

Фото ElAnalistaDeBits

Фото ElAnalistaDeBits