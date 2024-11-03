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Школьницу обманули на 117 тысяч рублей — виновата популярная онлайн-игра

Евгения Воскресенская
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Фото Roblox Corporation

«Roblox удалила мне мама» — похоже, слова завирусившейся в соцсетях песни станут пророческими для очередной школьницы. Семилетняя девочка из Подмосковья стала жертвой мошенников, которые присваивают чужие деньги с помощью популярной среди детей компьютерной онлайн-игры.

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Злоумышленники через мессенджеры пишут детям с предложением обменять рубли на игровую валюту и «заботливо» присылают подробную инструкцию. Доверившись незнакомцам, девочка перевела 117 тысяч рублей со счетов родственников. Мама школьницы обратилась в полицию — сейчас мошенников разыскивают.

Источник: Вечерняя Москва
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