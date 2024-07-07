Секретная шифровка для Hamster Kombat на 7-8 июля раскрыта
Появилась секретная шифровка для «Хомяка» (Hamster Kombat) на 7-8 июля. Вот она:
H . . . .
A . -
L . — . .
V . . . -
E .
Что такое секретный шифр в Hamster Kombat
Это способ получить внутриигровую валюту — особенно нужную в преддверии скорого листинга. Игроку нужно ввести короткий код при помощи азбуки Морзе, состоящей из точек и тире — и это принесет ему миллион монет.
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Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat
Нажатие на пункт «Ежедневный шифр» в главном меню заставит фон хомяка стать красным. Это значит, что можно вводить код, пользуясь следующими правилами:
1. Точка (.) — короткий тап.
2. Тире (—) — длинный тап, удерживать 1-2 секунды.
3. Между буквами нужно делать небольшие паузы.
Если следовать инструкции, то слово будет появляться на этом же экране.