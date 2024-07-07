Секретная шифровка для Hamster Kombat на 7-8 июля раскрыта

Появилась секретная шифровка для «Хомяка» (Hamster Kombat) на 7-8 июля. Вот она:

H . . . .

A . -

L . — . .

V . . . -

E .

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Это способ получить внутриигровую валюту — особенно нужную в преддверии скорого листинга. Игроку нужно ввести короткий код при помощи азбуки Морзе, состоящей из точек и тире — и это принесет ему миллион монет.

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Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Нажатие на пункт «Ежедневный шифр» в главном меню заставит фон хомяка стать красным. Это значит, что можно вводить код, пользуясь следующими правилами:

1. Точка (.) — короткий тап.

2. Тире (—) — длинный тап, удерживать 1-2 секунды.

3. Между буквами нужно делать небольшие паузы.

Если следовать инструкции, то слово будет появляться на этом же экране.