В Blum выпустили новое видео с секретным кодом от 28 октября
Стало известно, какой код создатели Blum добавили в очередное видео.
Секретный код в Blum от 28 октября.
Верный код в видео под названием Pumptober Special — PUMPIT
Что такое секретный код в Blum
Раз в два-три дня в кликере Blum выходит очередное видео, в которое разработчики добавляют код, состоящий из слова. Его нужно ввести в приложении — за это даются дополнительные очки.
Как ввести секретный код в Blum
1. Запустить кликер и открыть вкладку Earn.
2. В списке найти видео с подходящим названием и нажать Start.
3. Закрыть видео и вернуться в приложение.
4. Кнопка Start должна измениться на Verify — нужно выбрать ее и ввести код.
5. Еще раз нажать Verify и забрать награду.
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