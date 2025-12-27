Sea Walker Saga — вышла в ранний доступ на PC на VK Play

Стимпанковое приключение произведено студией Antelus Games — новинка уже доступна на VK Play.

В игре Sea Walker Saga игроки оказываются в мире, где после глобального катаклизма Земля превратилась в бескрайний океан. Человечество вынуждено было адаптироваться, создавая плавучие острова.

Игрокам предстоит исследовать морские просторы, участвовать в сражениях, выживать и раскрывать тайны этого необычного мира. Основная цель — постоянное улучшение своего острова, чтобы в итоге попытаться найти легендарный материк.