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27 декабря 2025, 12:45

Sea Walker Saga — вышла в ранний доступ на PC на VK Play

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Sea Walker Saga.
Фото Steam

Стимпанковое приключение произведено студией Antelus Games — новинка уже доступна на VK Play.

В игре Sea Walker Saga игроки оказываются в мире, где после глобального катаклизма Земля превратилась в бескрайний океан. Человечество вынуждено было адаптироваться, создавая плавучие острова.

Игрокам предстоит исследовать морские просторы, участвовать в сражениях, выживать и раскрывать тайны этого необычного мира. Основная цель — постоянное улучшение своего острова, чтобы в итоге попытаться найти легендарный материк.

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