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Сегодня, 21:13

Самый мощный ноутбук от Apple не справился со S.T.A.L.K.E.R. 2

Евгения Воскресенская
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Фото GSC

О том, насколько требовательной получилась новая часть «Сталкера», уже слагают легенды. Пользователи решили протестировать игру на MacBook Pro M4 Max — самом мощном ноутбуке от Apple.

Шутер был запущен на устройстве при средних настройках качества графики и в разрешении 1600x900. Даже в таких довольно мягких условиях добиться стабильных 30-40 FPS получилось с трудом.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Лучшие моды для S.T.A.L.K.E.R. 2 — где их скачать и как установить

Надо отметить, что игра не адаптирована под гаджеты Apple, поэтому ее пришлось запускать через эмулятор, который съедает производительность. Будь это иначе, возможно, макбук показал бы лучший результат.

Источник: Overclockers
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