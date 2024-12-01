Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 16:36

Самая ожидаемая российская игра 2024 года выйдет 12 декабря

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото 1C Game Studios

«Бессмертный. Сказки Старой Руси» — игра, о которой вы, быть может, и не слышали. Она разрабатывалась студией 1C Game Studios — да, той самой, что недавно выпустила трейлер экшена «Война миров: Сибирь». Игра уже успешно стартовала в раннем доступе и успела собрать 89% положительных отзывов в Steam.

«Бессмертный. Сказки Старой Руси» — это карточный rogue-like, вдохновленный славянским фольклором. В игре нужно одолеть противников, главным из которых станет Кощей Бессмертный, и спасти Белосветье — мир, населенный героями былин и сказок.

Пользователи вольны выбирать из 4 персонажей, у каждого из которых свой стиль игры. Это уже знакомые нам имена: Варвара Краса, Василиса Премудрая, Добрыня Никитич и Алеша.

Обложка предстоящей игры. Кощей Бессмертный станет главным героем новой российской видеоигры

На премии RED Game Awards 2024 «Бессмертный. Сказки Старой Руси» одержала победу в номинации «Самая ожидаемая игра 2024 года» — в общем, к проекту точно стоит присмотреться. Полноценный релиз «рогалика» состоится совсем скоро — 12 декабря.

Фото 1C Game Studios
Фото 1C Game Studios
Фото 1C Game Studios
Фото 1C Game Studios
Фото 1C Game Studios
Фото 1C Game Studios
Фото 1C Game Studios
Источник: Lenta.ru
Читайте также
Гончаренко пригрозил судье: тебе недолго осталось! В РПЛ новый скандал
Лавров предрек «заслуженную кару» виновникам эскалации на Украине
Премьер Грузии предупредил Зурабишвили о необходимости сложить полномочия
Всемирный день борьбы со СПИДом отметят 1 декабря
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Гончаренко угрожал судье после поражения от «Ростова»
Популярное видео
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

S.T.A.L.K.E.R. 2 показали с модами на фотореалистичную графику — результат превзошел ожидания

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости