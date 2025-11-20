GTA VI и Witcher IV поборются за звание самой ожидаемой игры на The Game Awards 2025
Категория включает проекты, которые еще не вышли, но игровое сообщество уже ожидает их с особым трепетом.
Номинанты:
- 007 First Light — новая игра о Джеймсе Бонде
- Grand Theft Auto VI — долгожданное продолжение культовой игры от Rockstar Games
- Marvel's Wolverine — игра от создателей Spider-Man
- Resident Evil Requiem — новая часть легендарной хоррор-серии
- The Witcher IV — продолжение ведьмачьей саги от CD Projekt RED
