Сегодня, 21:40

GTA VI и Witcher IV поборются за звание самой ожидаемой игры на The Game Awards 2025

Алексей Буланов
Геральт из «Ведьмака» и главные герои GTA 6.
Фото Reddit

Категория включает проекты, которые еще не вышли, но игровое сообщество уже ожидает их с особым трепетом.

Номинанты:

  • 007 First Light — новая игра о Джеймсе Бонде
  • Grand Theft Auto VI — долгожданное продолжение культовой игры от Rockstar Games
  • Marvel's Wolverine — игра от создателей Spider-Man
  • Resident Evil Requiem — новая часть легендарной хоррор-серии
  • The Witcher IV — продолжение ведьмачьей саги от CD Projekt RED
