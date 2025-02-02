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S.T.A.L.K.E.R. 2 все-таки получит русскую озвучку — она будет бесплатной

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Вышел трейлер любительской русской озвучки для S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl. Изначально ей занимался энтузиаст под ником Shimon, но теперь над проектом работает целая студия — в нее входит более 50 человек, как актеров, так и технических специалистов.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Русскую озвучку S.T.A.L.K.E.R. 2 с актерами уже можно скачать бесплатно

Впрочем, часть озвучки все равно будет сделана при помощи нейросетей. Скачать озвучку можно будет совершенно бесплатно, а желающие уже сейчас могут поучаствовать в тестировании.

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