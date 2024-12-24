S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PS5? Разработчики дали твердый ответ

Плохие новости для тех, кто рассчитывал поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5. Глава GSC Game World дал четкий и однозначный ответ: ждать выхода игры на консолях от Sony не стоит.

«Единственные версии, которые мы разрабатываем и поддерживаем, — это версии для ПК и Xbox Series», — уточнил Евгений Григорович.

Ранее в интернете появилась информация о том, что авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 все-таки планируют релиз на PS5. Либо GSC не отличается постоянством, либо эта новость оказалась просто-напросто уткой.