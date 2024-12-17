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S.T.A.L.K.E.R. 2 может стать лучшей игрой 2024 года по версии Steam

Евгения Воскресенская
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Фото GSC

Появились номинанты на премию Steam Awards 2024. За звание «Игра года» поборются S.T.A.L.K.E.R. 2, Black Myth: Wukong, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Balatro и Helldivers 2.

Причем S.T.A.L.K.E.R. 2 также может одержать победу в номинациях «Самый инновационный геймплей» и «Лучшая игра с выдающимся сюжетом». В списке есть и необычные номинации, например «Лучшая игра, которая вам не дается» или «Любимое дитя» — в последней участвуют далеко не новинки.

S.T.A.L.K.E.R. 2. S.T.A.L.K.E.R. 2, Black Myth: Wukong и еще 8 самых красивых игр 2024 года

Голосование откроется 19 декабря, а победителей объявят до конца этого года. Полный список есть на странице в Steam.

Источник: DTF
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