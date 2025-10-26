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26 октября 2025, 00:30

RV There Yet? пробила 100 тысяч онлайна в Steam

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
RV There Yet?
Фото Steam

RV There Yet достигла значимой отметки в 100 тысяч одновременных игроков в Steam. Веселой кооперативной игре удалось добиться такого онлайна спустя 4 дня после релиза.

В кооперативной игре RV There Yet? вам и вашим друзььям предстоит непростое путешествие домой после отпуска. Дорога превращается в настоящее испытание: вам придётся вместе управлять автодомом, пробираться через сложные перекрёстки, избегать опасностей и поддерживать друг друга. Аварии, голод и дружеские перепалки — всё это часть безумного путешествия по опустевшему миру. Главное — не перевернуться, не растерять чувство юмора и благополучно добраться до дома.

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