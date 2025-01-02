Русскую озвучку S.T.A.L.K.E.R. 2 с актерами уже можно скачать бесплатно

Команда энтузиастов представила на суд публики демоверсию русской озвучки для S.T.A.L.K.E.R. 2. Авторы сообщают, что работа велась с помощью гибридного подхода, который предполагает не только применение нейросетей, но и участие актеров.

Сейчас оценить результат можно на примере первого акта игры. Остальной перевод будет выходить частями — это позволит поддерживать качественный результат. Впрочем, ожидание не должно затянуться надолго: авторы озвучки пообещали «в новом году работать ещё усерднее».