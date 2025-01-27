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Русской озвучки GTA 5 и Red Dead Redemption 2 все-таки не будет

Евгения Воскресенская
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Фото Rockstar Games

GTA: Vice City получила профессиональный дубляж от GamesVoice. Его уже скачали несколько десятков тысяч раз.

Над русской озвучкой работали целых 2,5 года — представители студии рассказали, что пришлось повозиться из-за трудностей со сведением звука. К примеру, катсцены и радио нужно было делать с нуля, поскольку в исходнике речь смешана с шумом и музыкой.

GTA 5. Для GTA 5 вышла русская озвучка, но ее сделала не Rockstar

Игру озвучивали 155 актеров дубляжа, а итоговый бюджет превысил полмиллиона рублей. В GamesVoice заявили, что не возьмутся за локализацию Red Dead Redemption 2 и GTA 5. Обе игры могут похвастаться значительно большим масштабом, чем Vice City, — студия просто-напросто не готова тратить 5 лет на каждый из этих проектов.

Источник: DTF
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