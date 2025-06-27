CyberPRO
27 июня, 16:05

GamesVoice закончила работу над русской озвучкой ремейка Silent Hill 2

Алексей Буланов
Silent Hill 2 Remake.
Фото Sortiraparis

Студия GamesVoice объявила об окончании работы над озвучкой Silent Hill 2 Remake. Ранее она озвучивла такие проекты, как Star Wars Jedi: Survivor, Hogwarts Legacy, A Plague Tale: Requiem и многие другие игры. «Производство локализации (Silent Hill 2 Remake) завершено. Путь оказался весьма тихим и довольно холмистым, но уже завтра вы сможете оценить результат наших трудов. Подготовьтесь, установив игру заранее»,  — заявили в студии.

