GamesVoice закончила работу над русской озвучкой ремейка Silent Hill 2

Студия GamesVoice объявила об окончании работы над озвучкой Silent Hill 2 Remake. Ранее она озвучивла такие проекты, как Star Wars Jedi: Survivor, Hogwarts Legacy, A Plague Tale: Requiem и многие другие игры. «Производство локализации (Silent Hill 2 Remake) завершено. Путь оказался весьма тихим и довольно холмистым, но уже завтра вы сможете оценить результат наших трудов. Подготовьтесь, установив игру заранее», — заявили в студии.