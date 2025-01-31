Русская озвучка GTA: San Andreas обойдется в 1,2 миллиона рублей

Студия GamesVoice возьмется за озвучку GTA: San Andreas. Пока что объявлен сбор средств: предполагается, что на русский дубляж будет потрачено 1,2 миллиона рублей. Этой суммы хватит только на основной сюжет — радиостанции будут озвучены отдельно.

Столь крупный проект потребует около 2 лет работы. Студия обещает раскрыть больше подробностей на стриме, который пройдет уже завтра, 1 февраля, в 19:00 по московскому времени.