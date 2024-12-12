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Российский «убийца S.T.A.L.K.E.R.» 2 получил страницу в Steam

Евгения Воскресенская
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Фото GFAGAMES

Страница PIONER, российского «убийцы S.T.A.L.K.E.R. уже появилась в Steam. Судя по ней, игра выйдет в 2025 году — более точная дата пока неизвестна. Разработчики описывают проект как MMO-шутер и обещают напряженные и реалистичные перестрелки в альтернативной реальности постсоветского апокалипсиса.

Pioner. «Убийца S.T.A.L.K.E.R. 2» обзавелся новым трейлером — в нем показали опасные аномалии

Впрочем, речь идет не только о стрельбе в других игроков — никто не помешает выполнять квесты и набирать репутацию у фракций в кооперативе или в одиночку.

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