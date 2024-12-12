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Сегодня, 17:25

Российских геймеров заставят проходить авторизацию через «Госуслуги»

Евгения Воскресенская
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Фото ru.freepik.com

Российские депутаты добрались и до индустрии видеоигр. Народные избранники подготовили занокопроект, который содержит ряд требований для издателей, онлайн-магазинов и пользователей.

Первых обяжут сообщать о содержании игр, в частности о наличии нецензурной лексики, сцен с алкоголем или курением, описания жестокости и насилия — полный перечень будет определять правительство.

Обложка. Российские игры начали маркировать — пока добровольно

Захотел купить игру? Подтверди свою личность. Согласно законопроекту, онлайн-магазины обяжут проводить идентификацию пользователей через портал «Госуслуги», по номеру телефона или с помощью Единой биометрической системы.

Кроме того, ради «защиты нравственности, прав и интересов граждан» предлагается проводить экспертизу видеогр. Она поможет определить, содержится ли в них запрещенная информация.

В скором времени законопроект будет внесен в Госудуму на рассмотрение. Эксперты уже назвали эти меры преждевременными и избыточными.

Источник: Коммерсантъ
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