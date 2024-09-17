Российские видеоигры начнут маркировать специальным знаком

Инициатива Организации развития видеоигровой индустрии по добровольной маркировке российских видеоигры была одобрена Минэкономразвития. Суть проекта заключается в том, что с 2025 года любая отечественная игра сможет при желании получить знак сразу в трех категориях: «содержит обучающие материалы», «сделано в России» и «киберспортивная дисциплина».

В будущем появятся и другие категории. По мысли авторов инициативы, это поможет российским играм конкурировать с зарубежными проектами.