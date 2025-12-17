Российская игра PIONER официально вышла в общий доступ

Официальный релиз состоялся. PIONER — долгожданная MMORPG в жанре шутера от первого лица с огромным открытым миром — теперь доступна эксклюзивно на игровой платформе «Игры Ростелеком».

Базовую версию игры можно приобрести за 1499 рублей. Также для игроков подготовлено Deluxe Edition по цене 1999 рублей. Это издание включает уникальный набор бонусов: эксклюзивные скины, аксессуары и специальную экипировку, которые выделят вашего персонажа с первых минут.