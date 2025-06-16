Российская игра PIONER пользуется популярностью в Steam. GFAGAMES поделились статистикой

Российский проект PIONER пользуется ажиотажем в Steam — опубликована официальная статистика по вишлистам.

«300 000 человек добавили PIONER в список желаемого! Даже несмотря на технические сложности в начале демоверсии, мы достигли отметки 300 000 вишлистов и попали в топ-100 Steam по их количеству. Ваша поддержка бесценна!» — делятся успехами наши разработчики из GFAGAMES. Выход игры запланирован на 2025 год.