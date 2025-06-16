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16 июня 2025, 22:01

Российская игра PIONER пользуется популярностью в Steam. GFAGAMES поделились статистикой

Алексей Буланов
PIONER.
Фото Steam

Российский проект PIONER пользуется ажиотажем в Steam — опубликована официальная статистика по вишлистам.

«300 000 человек добавили PIONER в список желаемого! Даже несмотря на технические сложности в начале демоверсии, мы достигли отметки 300 000 вишлистов и попали в топ-100 Steam по их количеству. Ваша поддержка бесценна!» — делятся успехами наши разработчики из GFAGAMES. Выход игры запланирован на 2025 год.

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