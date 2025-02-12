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12 февраля 2025, 20:15

Россияне выбрали любимые видеоигры — GTA на втором месте

Евгения Воскресенская

Российская платформа CDEK.Shopping спросила россиян, какие видеоигры они предпочитают. Оказалось, что больше всего жители России любят строить, а не угонять автомобили: 21,1 процента опрошенных проголосовали за Minecraft, тогда как GTA получила лишь 14,5 процента голосов.

«Ведьмак» и FIFA заняли третье и четвертое места, причем разница в количестве голосов оказалась не так уж велика: 10,4 и 10,1 процента. Пятерку лидеров замыкает Mortal Kombat — 8,3 процента опрошенных посчитали эту игру лучшей.

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Также опрос показал, что 40 процентов жителей России уделяют время видеоиграм хотя бы раз в неделю. Почти половина опрошенных тратит на них 6-15 тысяч рублей в год.

Источник: TG-канал Осторожно, новости
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