Россияне выбрали любимые видеоигры — GTA на втором месте

Российская платформа CDEK.Shopping спросила россиян, какие видеоигры они предпочитают. Оказалось, что больше всего жители России любят строить, а не угонять автомобили: 21,1 процента опрошенных проголосовали за Minecraft, тогда как GTA получила лишь 14,5 процента голосов.

«Ведьмак» и FIFA заняли третье и четвертое места, причем разница в количестве голосов оказалась не так уж велика: 10,4 и 10,1 процента. Пятерку лидеров замыкает Mortal Kombat — 8,3 процента опрошенных посчитали эту игру лучшей.

Также опрос показал, что 40 процентов жителей России уделяют время видеоиграм хотя бы раз в неделю. Почти половина опрошенных тратит на них 6-15 тысяч рублей в год.