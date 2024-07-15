Россиян готовят к блокировке YouTube? Замечен наплыв ботов, одобряющих запрет видеохостинга

Возможно, скоро разговоры о блокировке YouTube в России перестанут быть просто разговорами. Появилась информация о том, что в социальных сетях зафиксировали не менее 800 сообщений от фейковых аккаунтов под более чем 100 постами с упоминанием YouTube.

Посыл у этих сообщений прост — блокировка YouTube это хорошо, сам ресурс «никому не сдался», нечего, мол, смотреть видео, а лучше «посвятить время себе».