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Сегодня, 16:00

Россия будет врагом для всех? Раскрыты детали новой Battlefield

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото EA

Авторы следующей части Battlefield поделились первым концепт-артом новой игры. На нем изображены боевые действия в окрестностях города, напоминающего европейский. Военная техника на арте современная, так что можно предположить что действие игры развернется в современности.

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Подтверждается это и тем, что разработчики хотят «вернуться к корням» в виде Battlefield 3 и 4 — например, отказавшись от системы оперативников в пользу более традиционных классов. И, конечно, нетрудно предположить, что страной-антагонистом в сюжете новой части станет Россия.

Вероятно, игра выйдет в 2025-м, но точной даты выхода еще нет.

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