Роскомнадзор собирается вычислять тех, кто заходит на заблокированные сайты

Как сообщают «Ведомости», уже скоро интернет-провайдеры будут обязаны передавать Роскомнадзору информацию, по которой можно «идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете».

Из этого следует, что данные посетителей заблокированных в России сайтов будут попадать в РКН. Новые процедуры начнут действовать спустя три месяца после вступления приказа Роскомнадзора в силу.