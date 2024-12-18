Роскомнадзор собирается вычислять тех, кто заходит на заблокированные сайты
Как сообщают «Ведомости», уже скоро интернет-провайдеры будут обязаны передавать Роскомнадзору информацию, по которой можно «идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете».
Из этого следует, что данные посетителей заблокированных в России сайтов будут попадать в РКН. Новые процедуры начнут действовать спустя три месяца после вступления приказа Роскомнадзора в силу.
Источник: Ведомости
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